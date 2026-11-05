И Елфин Еванс няма да кара с №1 догодина?

Новият световен рали шампион Елфин Еванс все още не е решил с какъв номер ще се състезава догодина в WRC, съобщи самият той. Уелсецът взе титлата зад волана на Тойота Ярис Rally1 с №33 на борда.

Вече стана ясно, че Андреа Кими Антонели, който стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1, ще защитава догодина титлата си с №12, а не с №1.

.@TGR_WRC will take a revolutionary approach to 2027 with two distinct cars 👉 https://t.co/YtPjYRUWqE #WRC | #ToyotaGAZOORacing https://t.co/UG2DiOLxUr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 3, 2026

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„Би трябвало да запазим номер 33 за догодина - обясни Еванс при представянето на тима на Тойота за сезон 2027 в WRC. - Щастлив, че ми предстои осми сезон в Тойота, знам, че догодина всичко ще е различно, тъй като колите ще са съвсем други.

„Честно казано, не съм мислил за състезателния номер, има още време - допълни уелсецът. - Вълнувам се от новото предизвикателство и се надявам да продължим да се представяме добре.“

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Снимки: Gettyimages