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ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

  • 30 сеп 2026 | 15:44
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ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

Международната автомобилна федерация (ФИА) и Автомобилният клуб на Запада (ACO) официално обявиха сключването на ново дългосрочно споразумение за съвместно промотиране на Световния шампионат за издръжливост (WEC). Контрактът гарантира бъдещето на престижните надпревари за спортни автомобили чак до края на сезон 2037.

Новината идва само няколко седмици след като в германското издание Auto Motor und Sport се появиха публикации за напрежение между двете организации и дори спекулации за евентуална раздяла между тях. Ръководните органи тогава побързаха да внесат яснота, че настоящият им договор е валиден до края на 2027 година, а не до 2026 година, както се твърдеше в медиите. С новата сделка сътрудничеството им се удължава с още едно десетилетие и се тушират всякакви съмнения около бъдещето на WEC.

„Това не е просто договор, а жизненоважна стъпка напред за състезанията, която гарантира бъдещето на шампионата за години напред. Това е сделка на века, насочена към бъдещето, която засилва партньорството между ФИА и ACO — връзка с над 120-годишна история. Тя подготвя шампионата за десетилетие на рекорден растеж, който ще донесе реални ползи за феновете, пилотите, отборите и автомобилните производители“, коментира президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем.

Той също така допълни, че за него е чест да бъде част от тази златна ера на състезанията за издръжливост, и изрази очакване за ползотворна съвместна работа с президента на ACO Пиер Фийон. От своя страна Фийон също изрази удовлетворение от постигнатата договореност.

„Изключително щастливи сме от удължаването на споразумението между ФИА и ACO. То укрепва дългогодишните ни взаимоотношения, които стоят в основата на шампионата от създаването му през 2012 година. Партньорството ни е изградено върху доверие, общи амбиции и споделена отдаденост към развитието на надпреварите за издръжливост. Заедно положихме солидна основа за бъдещи успехи и международен растеж“, каза Фийон.

В съвместно изявление двете организации подчертаха, че разширеният пакт осигурява обща посока за развитие на търговския потенциал и разширяване на партньорството. След като новото споразумение влезе в сила, всички регулаторни процеси ще се ръководят от работната група на ФИА и комисията за шампионата за издръжливост, а Световният съвет за моторен спорт ще отговаря за ратифицирането на решенията.

ФИА и ACO ще контролират съвместно и процеса по хомологация на състезателните машини в най-високия клас „Хиперкар“ чрез оптимизирана процедура. Освен това федерацията ще получи по-голямо брандинг присъствие около пистите, в закрития парк, на подиумите, върху колите за сигурност и по време на телевизионните излъчвания.

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Снимки: Gettyimages

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