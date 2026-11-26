Баная: Не карам заради малък хематом в главата

Франческо Баная няма да може да кара в последното си състезание с екипа на Дукати във Валенсия, а планираният му дебют с Априлия остава под сериозен въпрос. Баная разкри, че основната причина да остане извън пистата е малък хематом в главата, получен при падането в Катар.

В сряда от Дукати официално съобщиха, че последните медицински прегледи не са дали "зелена светлина" за качване на мотора, без да разкриват допълнителни подробности. Баная претърпя операция след фрактура на две метатарзални кости на десния крак, причинена от инцидента на 7 ноември, когато бе изваден от Фермин Алдегер в началото на спринта в Лусайл.

Like father, like son 🥹👶 #ValenciaGP🏁 https://t.co/tF6H3hLSWm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2026

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"Не карам заради малък хематом в главата", заяви Франческо Баная на пресконференцията на Дукати във Валенсия, цитиран от Sky Италия.

Ситуацията поставя под сериозно съмнение и участието му в официалните тестове във вторник, където той трябваше да направи първи обиколки с новия си отбор Априлия.

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"В момента лекарите казаха "не" и за теста във вторник", добави Баная. До излизането на пистата остават още пет дни и италианецът се надява състоянието на хематома да се подобри, за да получи медицинско разрешение.

По този начин престоят на Баная в Дукати завършва без последно състезание на пистата. С италианския производител той изгради забележителна кариера, като постигна 31 победи в MotoGP и спечели две световни титли в Кралския клас.

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Докато Баная се бори за медицинско разрешение за тестовете, Педро Акоста се подготвя да направи своя официален дебют с мотоциклета на Дукати по време на теста във Валенсия.

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Снимки: Gettyimages