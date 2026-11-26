Макс Верстапен отново ще работи със своя бъдещ състезателен инженер Том Харт по време на предстоящия уикенд за Гран При на Катар. Това налага промяна в първоначалния план за плавен преход и предаване на щафетата от Джанпиеро Ламбиазе.
В рамките на последните шест състезания за годината, започвайки от надпреварата в САЩ, Ламбиазе и Харт си поделят инженерните функции и съвместната работа с четирикратния световен шампион. Рокадата е част от подготовката за сезон 2027, когато Ламбиазе ще се раздели с Ред Бул и ще излезе в задължителен период на отпуск, преди да се присъедини към редиците на Макларън.
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Харт, който заема позицията на пърформънс инженер на Верстапен, пое ролята на главен състезателен инженер в Гран При на САЩ, Сао Пауло и Лас Вегас. Според предварителната програма Ламбиазе трябваше да води комуникацията по радиото в Мексико Сити, Катар и Абу Даби.
Отсъствието на Ламбиазе за старта в Катар и повторното поемане на функциите от страна на Харт бяха официално потвърдени от говорител на тима.
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Причината за отсъствието на опитния инженер е от лично естество, като все още предстои да се реши дали той ще работи за последен път с нидерландския пилот по време на финалния кръг от сезона в Абу Даби.
В Лас Вегас Том Харт записа първата си победа като състезателен инженер на нидерландеца. До този момент партньорството между Верстапен и Ламбиазе е донесло забележителните 74 успеха – постижение, отстъпващо единствено на дуото на Мерцедес Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, които извоюваха заедно 83 от общо 84-те победи на британеца в периода между 2013 и 2024 година.
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Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages