Ламбиазе пропуска Катар, Верстапен пак ще работи с Том Харт

Макс Верстапен отново ще работи със своя бъдещ състезателен инженер Том Харт по време на предстоящия уикенд за Гран При на Катар. Това налага промяна в първоначалния план за плавен преход и предаване на щафетата от Джанпиеро Ламбиазе.

В рамките на последните шест състезания за годината, започвайки от надпреварата в САЩ, Ламбиазе и Харт си поделят инженерните функции и съвместната работа с четирикратния световен шампион. Рокадата е част от подготовката за сезон 2027, когато Ламбиазе ще се раздели с Ред Бул и ще излезе в задължителен период на отпуск, преди да се присъедини към редиците на Макларън.

Max Verstappen werkt ook in Qatar samen met Tom Hart als race-engineer. Een onverwachte extra test richting 2027. Gianpiero Lambiase ontbreekt vanwege privéomstandigheden. Iedereen zal hopen dat 'GP' er in Abu Dhabi wel bij is, om samen af te sluiten. https://t.co/9OMyW573Uu — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 26, 2026

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Харт, който заема позицията на пърформънс инженер на Верстапен, пое ролята на главен състезателен инженер в Гран При на САЩ, Сао Пауло и Лас Вегас. Според предварителната програма Ламбиазе трябваше да води комуникацията по радиото в Мексико Сити, Катар и Абу Даби.

Отсъствието на Ламбиазе за старта в Катар и повторното поемане на функциите от страна на Харт бяха официално потвърдени от говорител на тима.

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Причината за отсъствието на опитния инженер е от лично естество, като все още предстои да се реши дали той ще работи за последен път с нидерландския пилот по време на финалния кръг от сезона в Абу Даби.

В Лас Вегас Том Харт записа първата си победа като състезателен инженер на нидерландеца. До този момент партньорството между Верстапен и Ламбиазе е донесло забележителните 74 успеха – постижение, отстъпващо единствено на дуото на Мерцедес Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, които извоюваха заедно 83 от общо 84-те победи на британеца в периода между 2013 и 2024 година.

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Снимки: Gettyimages