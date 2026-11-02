Ботев (Пд) с жест към феновете за мача срещу Дунав

Ботев (Пловдив) с жест към феновете за предстоящото домакинство на Дунав. "Канарчетата" намалиха цените на билетите за сблъсъка с русенци, който е този петък от 19:15 часа на "Колежа". Пропуските вече са в продажба в клубния магазин и онлайн.
В изключително тежката ситуация след трагичната смърт на Илиян Филипов, "жълто-черните" привърженици оказаха неистова подкрепа за клуба и са плътно до отбора в домакинските срещи и сблъсъците извън Пловдив.
"Именно пълните трибуни дадоха кураж на футболистите и треньорския щаб да намерят сили в трудния момент. Сега ни предстои нова важна битка и само заедно можем да излезем крайни победители в нея", написаха от клуба.
Ето и цените на билетите за предстоящия мач с Дунав:
– Трибуна Юг – € 5
– Трибуна Изток – € 7
– Сектор А, блок 2, 6 и 7 – € 10
– Сектор А, блок 1 (семеен сектор за двама възрастни с две деца) – € 15
– Сектор А, блок 3 и 5 – € 12
– Сектор А, блок 4, P1, P3 – € 15
– Сектор Гости – € 5