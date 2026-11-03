Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)

Шеф на Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

  • 3 ное 2026 | 17:16
  • 762
  • 0

Спортно-техническият директор на Дунав Светлин Симеонов отнесе глоба в размер на 5120 евро след шампионатния двубой с Левски, загубен от "драконите" с 0:1. Тежката финансова санкция му е наложена заради обиди към длъжностни лица.

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС
Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Припомняме, че от клуба излязоха с остра позиция към БФС. Русенци изявиха сериозни претенции за спестен червен картон на Кристиан Димитров, който извърши грубо нарушение срещу Хосе Кабаркас, вследствие на което играчът на Дунав напусна терена принудително. Вчера Съдийската комисия призна, че капитанът на "сините" е трябвало да бъде изгонен.

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

Ето всички глоби и наказания:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За присъствие на пистата/тунела на лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2026/2027/ - ДК  наказва ПФК „Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлена факла, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.           

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

Подлежащи на обжалване

За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Светлин Симеонов – Член на УС и Спортно-технически директор на ФК "Дунав" гр. Русе на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026-2027/, ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на от 5120 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

  • 3 ное 2026 | 12:16
  • 11361
  • 22
Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа

Познат на българския футбол рефер ще свири на Левски в Европа

  • 3 ное 2026 | 12:12
  • 2764
  • 0
ФК Банско с кадрови проблеми

ФК Банско с кадрови проблеми

  • 3 ное 2026 | 12:05
  • 802
  • 0
Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

  • 3 ное 2026 | 12:03
  • 1184
  • 3
Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

Ботев удържа Локо (София) в мач с пет гола и два червени картона при U15

  • 3 ное 2026 | 11:44
  • 1548
  • 0
Българка донесе победа на Фарул

Българка донесе победа на Фарул

  • 3 ное 2026 | 11:33
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС премести мач на ЦСКА

БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
  • 560
  • 0
Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 468
  • 0
Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 22348
  • 50
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

  • 3 ное 2026 | 14:59
  • 9183
  • 26
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 2708
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 303865
  • 88