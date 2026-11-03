Шеф на Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

Спортно-техническият директор на Дунав Светлин Симеонов отнесе глоба в размер на 5120 евро след шампионатния двубой с Левски, загубен от "драконите" с 0:1. Тежката финансова санкция му е наложена заради обиди към длъжностни лица.

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Припомняме, че от клуба излязоха с остра позиция към БФС. Русенци изявиха сериозни претенции за спестен червен картон на Кристиан Димитров, който извърши грубо нарушение срещу Хосе Кабаркас, вследствие на което играчът на Дунав напусна терена принудително. Вчера Съдийската комисия призна, че капитанът на "сините" е трябвало да бъде изгонен.

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

Ето всички глоби и наказания:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За присъствие на пистата/тунела на лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК „Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлена факла, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

Подлежащи на обжалване

За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Светлин Симеонов – Член на УС и Спортно-технически директор на ФК "Дунав" гр. Русе на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026-2027/, ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на от 5120 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto