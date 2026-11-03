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Ботев (Пд) пусна на търг фланелката на играча, отбелязал гол №3000 за "жълто-черните" в елита

  • 3 ное 2026 | 15:49
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Ботев (Пд) пусна на търг фланелката на играча, отбелязал гол №3000 за "жълто-черните" в елита

Ботев (Пловдив) пусна на търг фланелката на нападателя Франклин Маскоте, който отбеляза гол №3000 за "жълто-черните" в родния елит. Той реализира историческото попадение при успеха с 5:2 над Локомотив (София). В този мач 30-годишният футболист блесна с хеттрик.

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Ето какво пишат от клуба:

Предлагаме на благотворителен търг автентичната фланелка, с която нападателят реализира хеттрик във вратата на Локомотив София. Именно с тази фланелка Маскоте отбеляза гол №3000 за Ботев в Първа лига - историческо попадение, което ѝ придава още по-специална стойност.

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Началната цена е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде с минимум 10 евро по-висока от предходната. Наддаването се осъществява в коментарите под публикацията. Търгът започва сега и ще продължи до 12:00 часа на обяд в четвъртък, 5 ноември.

До момента от началото на кампанията "Заедно с Ботев" са събрани общо 3360 евро за лечението на малката Натали-Ирен. Благодарим на всички ботевисти, които се включиха до момента в кампанията и подадоха ръка на малката Натали-Ирен".

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