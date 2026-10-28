Бивш играч на Ливърпул пое Фенербахче, дебютира срещу Мъри Стоилов

Бившият нападател на Ливърпул Дирк Каут ще застане временно на треньорския пост на турския гранд Фенербахче след оставката на Исмаил Картал, съобщиха от клуба.

Картал напусна във вторник след поражението от Галатасарай с 1:2, което остави "фенерите" на 6 точки зад своя голям съперник и лидер в класирането, който е с 22 пункта.

"След оставката на Исмаил Картал, нашият клуб назначи Дирк Каут за технически отговорник на представителния мъжки отбор до установяването на нов старши треньор", написаха от турския отбор.

Каут записа 200 участия като играч на Ливърпул между 2006 и 2012 година, преди да премине във Фенербахче, където спечели титлата на Турция две години по-късно, припомня БТА.

До момента в треньорската си кариера нидерландецът е бил начело на белгийския Беершот, както и Адо Ден Хааг и Дордрехт в родината си. През юни той стана част от треньорския щаб на Исмаил Картал във Фенербахче, а сега ще поеме неговата роля.

Първата среща на Каут с бившия му отбор ще бъде на 4 ноември, когато Фенербахче и Ливърпул се срещат в Шампионската лига. Дебютът му начело ще бъде срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов в събота.

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