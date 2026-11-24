Симеоне: Няма да е лесно, но искаме да продължим борбата на всички фронтове

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне предупреди, че тимът му може да срещне сериозни проблеми срещу Викинг, ако допусне да подцени съперника си. Двата тима се изправят един срещу друг в сряда в испанската столица, като заемат съседни места в класирането в Шампионската лига. Норвежкият шампион е 23-ти с 4 точки, колкото има и Атлетико, който е 24-ти.

"Победата над Хетефа през уикенда бе стъпка в правилната посока, но сега ни предстои тежък тест срещу непримирим отбор, така че ще трябва да наложим нашия стил на игра. Трябва да използваме инерцията от победата в неделя, защото Викинг е отбор, който не спира да тича. И на двата отбора ни трябват точки, но ние имаме феновете на наша страна. Ще се нуждаем от енергията им, защото сме наясно какво ще изисква този мач", каза Симеоне на пресконференцията преди срещата.

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За "дюшекчиите" това ще бъде вторият от общо пет мача, които трябва да изиграят за 14 дни.

"Такава програма ни дадоха. Тази седмица играем през три дни, а следващата - през четири. Ще трябва да менажирам минутите на играчите, за да продължим да се борим на всички фронтове", добави аржентинският специалист.

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Снимки: Imago