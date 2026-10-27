Фенербахче уволни треньора си след загубата от Галатасарай

Исмаил Картал подаде оставка като старши треньор на Фенербахче след загубата с 1:2 в понеделник от големия съперник Галатасарай, съобщиха от клуба.

„Г-н Исмаил Картал, който изпълняваше длъжността старши треньор на нашия професионален футболен отбор, уведоми ръководството за решението си да напусне поста, като двете страни се разделиха по взаимно съгласие“, се посочва в изявление на клуба.

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По-рано Фенербахче осъди сблъсъците, възникнали на терена след поражението от Галатасарай в турската Суперлига, докато от Галатасарай обвиниха съперника си, че в отговор е отправил подвеждащи твърдения.

Фенербахче заема пето място в класирането, на шест точки зад лидера и шампион Галатасарай.

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Снимки: Imago