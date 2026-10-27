Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче

Фенербахче уволни треньора си след загубата от Галатасарай

  • 27 окт 2026 | 21:43
  • 1464
  • 1
Фенербахче уволни треньора си след загубата от Галатасарай

Исмаил Картал подаде оставка като старши треньор на Фенербахче след загубата с 1:2 в понеделник от големия съперник Галатасарай, съобщиха от клуба.

„Г-н Исмаил Картал, който изпълняваше длъжността старши треньор на нашия професионален футболен отбор, уведоми ръководството за решението си да напусне поста, като двете страни се разделиха по взаимно съгласие“, се посочва в изявление на клуба.

Осимен реши голямото дерби между Галатасарай и Фенербахче
Осимен реши голямото дерби между Галатасарай и Фенербахче

По-рано Фенербахче осъди сблъсъците, възникнали на терена след поражението от Галатасарай в турската Суперлига, докато от Галатасарай обвиниха съперника си, че в отговор е отправил подвеждащи твърдения.

Фенербахче заема пето място в класирането, на шест точки зад лидера и шампион Галатасарай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА инспектира градовете домакини за Мондиал 2030

ФИФА инспектира градовете домакини за Мондиал 2030

  • 27 окт 2026 | 19:51
  • 639
  • 0
Дузпа за Реал Мадрид и червен картон за Кансело? Съдийската комисия се произнесе

Дузпа за Реал Мадрид и червен картон за Кансело? Съдийската комисия се произнесе

  • 27 окт 2026 | 19:45
  • 13225
  • 53
Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес

Глобиха Барселона с 602 евро заради Хулиан Алварес

  • 27 окт 2026 | 19:37
  • 1246
  • 2
Кейн записа постижение, с което могат да се похвалят само още Меси, Кристиано, Феномена и Мюлер

Кейн записа постижение, с което могат да се похвалят само още Меси, Кристиано, Феномена и Мюлер

  • 27 окт 2026 | 18:43
  • 2553
  • 5
От Фенербахче осъдиха грозните сцени след края на дербито с Галатасарай

От Фенербахче осъдиха грозните сцени след края на дербито с Галатасарай

  • 27 окт 2026 | 18:36
  • 2442
  • 0
Какъв беше 17-годишният Хари Кейн в Лейтън Ориент - негов съотборник разказва

Какъв беше 17-годишният Хари Кейн в Лейтън Ориент - негов съотборник разказва

  • 27 окт 2026 | 18:33
  • 6745
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 91859
  • 504
Григор изпусна брейк-бол срещу Коболи във Виена

Григор изпусна брейк-бол срещу Коболи във Виена

  • 27 окт 2026 | 22:22
  • 12352
  • 4
Флийтууд 1:0 Арсенал, домакините шокираха лондончани

Флийтууд 1:0 Арсенал, домакините шокираха лондончани

  • 27 окт 2026 | 21:59
  • 4537
  • 4
Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

  • 27 окт 2026 | 21:53
  • 4809
  • 21
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
  • 31213
  • 46
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 29497
  • 77