Компани за многото контузени в Байерн, шума около Мусиала и възможните решения в атака

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на Лил в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Баварците са раздирани от проблеми, като няма да могат да разчитат на големите си звезди Хари Кейн и Майкъл Олисе. Голяма тема е и случващото се покрай Джамал Мусиала и изявленията на клубните шефове за футболиста.

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„Мисля, че е важно винаги да бъдем реалистични и честни, след което да тръгнем от ситуацията, в която се намираме, да намерим решения и в крайна сметка да започнем да вървим напред и да постигаме резултати.

Vincent Kompany on dealing with the current injury situation: "I think it's important to always be realistic and honest, then start from the situation we're in, find solutions and, eventually, start pushing forward and get results. What I mean by that is that I think we scored around 180 goals last year. About 130 of those goals are now gone. That's a fact. That's where you have to start. But what we do have is players who can run and fight. We have players who can step up in important moments. That helps rebuild belief, and we also have our fans behind us. So you go into a game like this with a lot of courage and determination, with a real desire to show that what we have right now is also Bayern. And, well, the only way to demonstrate that is on the pitch. I'm not going to do it here in a press conference. I hope we can show that tomorrow." #UCL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

С това искам да кажа, че мисля, че миналата година отбелязахме около 180 гола. Около 130 от тези гола вече ги няма. Това е факт. Оттам трябва да започнем. Но това, което имаме, са играчи, които могат да тичат и да се борят. Имаме играчи, които могат да се изявят във важни моменти. Това помага да възстановим вярата, а освен това имаме и феновете зад гърба си. Затова излизаме в мач като този с много кураж и решителност, с истинско желание да покажем, че това, което имаме в момента, също е Байерн. И, е, единственият начин да го докажем е на терена. Няма да го направя тук, на пресконференцията. Надявам се утре да успеем да го покажем.“

Запитана за състоянието на Джамал Мусиала и Луис Диас, белгиецът каза: „През следващите две седмици се надяваме Джамал да се възстанови [напълно], Лучо да се върне във форма и, дано, също така Серж Гнабри и Алфонсо Дейвис. Майкъл също ще се завърне в даден момент, надяваме се да е по-скоро. Така че перспективата е, че отборът ще успее бързо да възстанови силите си. Хари и Сайбари ще отсъстват по-дълго, както знаете, както и Ману (Нойер). Но що се отнася до реинтегрирането на всички тези играчи, които се завръщат след контузия, не искам изведнъж да имаме очакването, че Лучо ще играе 20 минути и трябва да вкара три гола. Това няма да се случи.

Kompany on whether Musiala and Díaz are ready to start and whether he's willing to take risks with the players coming back: "Over the next two weeks, we hope to get Jamal [fully] fit again, get Lucho fit again and, hopefully, also Serge Gnabry and Alphonso Davies. Michael will also return at some point, hopefully sooner rather than later. So the outlook is that the team will be able to rebuild its strength quickly. Harry and Saibari will be out for longer, as you know, and so will Manu. But when it comes to reintegrating all these players returning from injury, I don't want us to suddenly have the expectation that Lucho plays 20 minutes and has to score three goals. That's not going to happen. The players who are fit have to perform and deliver results. Those returning from injury simply need to get back to full fitness as quickly as possible. Once they're fit again, they will naturally become regular members of our team. So, regarding the question about Lucho: I'm delighted that he's back, but tomorrow's result cannot depend on Lucho. It has to depend on the other players." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

Играчите, които са в добра форма, трябва да се представят добре и да постигнат резултати. Тези, които се завръщат след контузия, просто трябва да възвърнат пълната си форма възможно най-бързо. Щом отново са в добра форма, те естествено ще станат редовни членове на отбора ни. Така че, по отношение на въпроса за Лучо: много се радвам, че се е върнал, но утрешният резултат не може да зависи от Лучо. Той трябва да зависи от останалите играчи.“

За това кои играчи ще играят в атаката с оглед на многото проблеми, Компани каза: „През второто полувреме срещу Кьолн просто забелязахме, че много играчи играеха на позиции, различни от обичайните им. Вероятно те не бяха достатъчно запознати с движенията и комбинациите, изисквани на тези позиции, и това наруши ритъма ни още повече. Надявам се, че сме успели да постигнем следното – а това е и моята цел – от предивчера, вчера и днес работихме доста интензивно върху позициите, които играчите може да заемат утре. Не искам да разкривам нищо все още, но се надявам, че сме изградили такова взаиморазбирателство, при което не се налага да се замисляме два пъти за всеки пас или движение. Това е, което според мен липсваше през второто полувреме срещу Кьолн, и то наруши ритъма ни.

Трябва да променим много неща без Кейн и Олисе. Но също така не искам да говоря прекалено много за играчите, които не са тук. Става въпрос за играчите, с които разполагаме, и ние можем да допринесем с различни неща в този мач. Не същите неща, а различни качества. Ще играем интензивно и ще имаме играчи, които могат да решат изхода на мача. Вярвам в това и трябва да запазим тази вяра.“

За коментарите на шефовете на Байерн към Мусиала, наставникът на баварците каза: „Естествено е, че не всичко е напълно спокойно. Ние също сме хора. Но все пак сме си в нашия собствен „тунел“, в „балона“, за който говорих още от самото начало. И точно това ни помага в моменти като тези. Фокусирани сме върху следващия ни съперник и върху това, което ни очаква утре. Мисля, че именно там човек може най-добре да намери вътрешния си баланс. Разбирам също, че когато се появи възможност, журналистите понякога използват тези ситуации като тема. Разбирам го. Но това, което не бива да се пренебрегва, е колко опит и хладнокръвие имаме в този клуб. За нас тези ситуации просто са част от професионалния футбол.

Те са част от това да си в топ клуб. Знаем как да се справяме с тях. Имаме свой подход и оставаме спокойни и хладнокръвни през целия процес. В крайна сметка знаем, че всичко ще се реши на терена. Междувременно не можеш да обясниш всичко. Не мога просто да изляза и да кажа това, онова и другото. Но знам, че след мача ще имам повече или по-малко аргументи в подкрепа на нашата позиция. И това е нагласа, която е много жива в нашата група. Тя ни дава допълнителна мотивация.“

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