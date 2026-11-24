Роналдо e все по-близо до гол №1000, фамозно изпълнение на Феликс донесе победа на Ал-Насър

Ал-Насър постигна важна победа с 2:1 над катарския Ал-Сад в двубой от петия кръг на основната фаза на Азиатска Шампионска лига. Португалските звезди Кристиано Роналдо и Жоао Феликс отбелязаха попаденията за саудитския тим, като първият се доближи на само 13 гола от историческата кота 1000 в професионалната си кариера.



След успеха възпитаниците на Анге Постекоглу са с актив от 9 точки и заемат 5-о място в класирането в зона Запад, като имат и мач по-малко. Ал-Сад остава с 2 точки и все още няма победа в турнира през настоящия сезон.

Двубоят на стадион „Ал-Ауал Парк“ в Рияд започна неприятно за домакините, след като Кингсли Коман получи контузия и бе заменен още в 5-ата минута. В 13-ата минута Роналдо откри резултата от дузпа, отсъдена за нарушение на Мохамед Камара срещу самия него. Португалецът изпълни наказателния удар с мощен шут в горния десен ъгъл на вратата.

Само девет минути по-късно Мохамед Уаад възстанови равенството след центриране на Акрам Афиф. Любопитното бе, че футболистът на гостите отпразнува попадението си с емблематичната радост на Роналдо.

Малко преди почивката втори гол на португалската суперзвезда бе отменен заради засада след намесата на ВАР. В добавеното време на първата част Уаад се превърна от герой в антигерой за катарския тим, след като получи директен червен картон заради наплюване на Науаф Бушаил.

Ал-Насър се възползва от численото си преимущество в началото на второто полувреме. Жоао Феликс донесе победата на домакините с изключително красива задна ножица от границата на наказателното поле. Попадението му вече предизвика коментари, че може да се нареди сред претендентите за наградата „Пушкаш“.

С гола си Кристиано Роналдо записа и поредното историческо постижение. Португалецът вече има 17 попадения в азиатските клубни турнири с екипа на Ал-Насър, с което изпревари мароканеца Абдеразак Хамдалах и еднолично оглави класацията на реализаторите на клуба в континенталните надпревари.

Следващият мач на Ал-Насър е гостуване на Ал-Хазем в първенството на Саудитска Арабия, където тимът от Рияд е трети в подреждането.

🚨🇵🇹 João Félix (27) for Al Nassr. 😳 https://t.co/LpiWMDj9Zq — EuroFoot (@eurofootcom) November 24, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages