Лудогорец разби Арда с шест гола след почивката при U16

Лудогорец победи Арда с 6:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Разградчани отбелязаха всичките си попадения през второто полувреме на „Гнездо на орли“, а Йоан Йорданов и Александър Димитров се разписаха по два пъти.

След нулева първа част домакините поведоха в 48-ата минута чрез Ник Георгиев, който се появи на терена на почивката. В 55-ата Йоан Йорданов удвои преднината на Лудогорец.

Александър Димитров направи резултата 3:0 в 62-рата минута, а Георги Славчов добави четвърто попадение в 66-ата.

До края Димитров и Йорданов отбелязаха по още един гол — съответно в 70-ата и 73-тата минута, за крайното 6:0.

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