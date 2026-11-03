Тодор Каракитуков с хеттрик при разгром на Ботев (Пд) над Пирин при U16

Ботев (Пловдив) победи Пирин с 5:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Тодор Каракитуков се отличи с хеттрик за „канарчетата“ на футболен комплекс „Ботев 1912“.

Домакините започнаха силно и поведоха още в осмата минута чрез Каракитуков. Само две минути по-късно Мартин Кьолов удвои преднината на пловдивчани, която се запази до почивката.

През втората част Каракитуков добави още две попадения. Той се разписа в 69-ата минута, а в 75-ата оформи своя хеттрик и направи резултата 4:0.

В последната минута на редовното време влезлият като резерва Пресиан Томов отбеляза петия гол за Ботев и оформи крайното 5:0.

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