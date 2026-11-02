Прекратиха Черноморец – Левски при U16 заради тежки атмосферни условия

Двубоят между Черноморец и Левски от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години беше прекратен заради тежките атмосферни условия. От бургаския клуб съобщиха, че допълнително ще обявят новите дата и час за провеждането на срещата.

Въпреки неблагоприятното време много хора откликнаха на призива на Черноморец и направиха дарения в специално поставената на стадиона урна. Средствата са в подкрепа на 10-годишния Борил от Ямбол, който се бори с онкологично заболяване.

От клуба подчертаха, че благотворителната кампания ще продължи независимо от прекратяването на мача. Общата цел остава да бъде оказана подкрепа на момчето и неговото семейство в борбата с тежкото заболяване.

Снимка: Фейсбук на Черноморец

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