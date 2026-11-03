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  2. Локомотив (Пловдив) U16

Локо (Пловдив) с убедителна победа над Етър в мач с два червени картона при U16

  • 3 ное 2026 | 17:18
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Локомотив (Пловдив) победи Етър с 4:0 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Черно-белите“ отбелязаха по два гола във всяко полувреме на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново, а двата отбора завършиха с по десет футболисти.

Идриз Осман даде преднина на пловдивчани още в седмата минута. В 35-ата Петър Михалев удвои аванса на гостите.

В края на първата част двата състава останаха в намален състав. В 45-ата минута червени картони получиха Янислав Салабашев от Етър и Максимилиан Златев от Локомотив.

След почивката Валентин Петров се разписа за 3:0 в 50-ата минута. Александър Дечев се появи на терена в 70-ата и само пет минути по-късно оформи крайното 4:0.

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