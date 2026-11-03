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  2. ЦСКА U16

ЦСКА пречупи Славия с два гола за шест минути при U16

  • 3 ное 2026 | 16:35
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ЦСКА победи Славия с 2:0 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Червените“ решиха срещата на помощното игрище на „белите“ с две попадения след почивката.

Първото полувреме приключи без голове. В 55-ата минута Петър Цуков откри резултата и даде преднина на гостите.

Само шест минути по-късно Георги Тодоров също се разписа и удвои аванса на ЦСКА.

До последния съдийски сигнал „червените“ запазиха мрежата си суха и спечелиха трите точки.

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