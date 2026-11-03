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  2. Национал (София) U16

Два хеттрика при голово шоу на Национал срещу Академик при U16

  • 3 ное 2026 | 16:58
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Национал разгроми Академик (Пловдив) с 12:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Александър Станчев и Калоян Полимеров отбелязаха по три гола за столичани на изкуствения терен на НСА в София.

Домакините поведоха още в третата минута чрез Станчев. Мартин Динчев удвои в деветата, а Людмил Гюнелиев направи резултата 3:0 в 11-ата. Станчев добави второто си попадение в 15-ата минута, след което Полимеров се разписа в 21-вата и 32-рата. В 41-вата Станчев оформи своя хеттрик и изпрати Национал на почивката с аванс от 7:0.

След подновяването на играта столичани добавиха още пет гола. Станчев вкара четвъртото си попадение в 51-вата минута, а Мартин Никодимов се разписа в 67-ата. Никола Бориславов направи резултата 10:0 в 71-вата.

Мартин Вутов също намери мрежата в 83-тата минута, а в 86-ата Полимеров оформи хеттрика си и крайното 12:0.

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