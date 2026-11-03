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  2. Септември (София) U16

Давид Георгиев с хеттрик при победа на Септември над ЦСКА 1948 при U16

  • 3 ное 2026 | 16:51
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Септември победи ЦСКА 1948 с 3:2 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Давид Георгиев отбеляза и трите попадения за домакините на терена на 57-о училище в София.

Георгиев откри резултата в 12-ата минута, а в 33-тата Валентин Йолов възстанови равенството. При 1:1 приключи и първото полувреме.

В 71-вата минута Георгиев отново даде преднина на Септември, но отговорът на гостите беше незабавен. Само минута по-късно влезлият като резерва Теодор Панайотов се разписа за 2:2.

Решаващият момент настъпи в 83-тата минута, когато Георгиев оформи своя хеттрик и донесе победата на Септември.

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