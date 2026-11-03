Дунав пречупи Черно море с гол след почивката при U16

Дунав победи Черно море с 1:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Александър Петров отбеляза единственото попадение на стадион „Дунав“ в Русе, а гостите завършиха срещата с човек по-малко.

Първото полувреме приключи без голове. Домакините стигнаха до решаващото попадение в 51-вата минута, когато Петров се разписа за 1:0.

В 76-ата минута Черно море остана с десет футболисти, след като Жорж Христов получи втори жълт картон. Варненският състезател беше предупреден за първи път десет минути по-рано.

До последния съдийски сигнал Дунав запази преднината си и спечели трите точки.

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