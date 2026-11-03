Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини подчерта, че отборът му ще подходи към намиращия се в затруднение Манчестър Юнайтед така, сякаш съперникът е в най-добрата си форма. Италианският специалист обаче призна, че „вълците“ изпитват сериозен дефицит на футболисти в полузащитата преди предстоящия сблъсък от Шампионската лига на стадион „Олд Трафорд“ във вторник. Наставникът на римляните говори на официалната си пресконференция на английска земя. Рома пристига с отлично настроение след убедителната победа с 5:2 при визитата на Удинезе в събота, благодарение на която заема третото място в класирането – само на точка от лидерската позиция. В същия ден Манчестър Юнайтед отстъпи с 0:2 срещу Челси, което увеличи напрежението върху мениджъра Майкъл Карик.

„В шампионата те преминават през труден период откъм резултати, но това не бива да ни разсейва“, заяви Гасперини. „Юнайтед остава силен отбор с изпълнители от най-висока класа, а атмосферата на стадиона им винаги е напрегната и трудна за гостите. Подготвяме се за мача с мисълта, че ще срещнем Манчестър Юнайтед в най-силния му вид.“

Попитан за прочутото определение на „Олд Трафорд“ като „Театъра на мечтите“, специалистът сподели: „Всеки има пълното право да мечтае. Лично аз се стремя към цели, които могат да се осъществят бързо – още утре, на този невероятен стадион, познат по целия свят. Надявам се това наистина да стане реалност.“

Гасперини няма да може да разчита на основни фигури като Лоренцо Пелегрини, Пауло Дибала и Ману Коне. През уикенда наставникът трябваше да попълни групата си с млади таланти от формацията Примавера.

„Останахме без Пелегрини, Дибала и Коне в сходни зони от терена, затова опитваме да се адаптираме спрямо обстоятелствата. Като вариант в атака разполагаме с Кастро редом с Мален, но в средата на терена сме доста ограничени. Надявам се това да е просто преходен момент“, обясни треньорът.

„Изиграхме последните седем срещи на предела на възможностите си, но футболистите ни бяха отлично подготвени и се възстановяваха бързо. Мора? Той е добре, всички 17 налични играчи са напълно готови за битка. Надяваме се след паузата за националните отбори лазаретът да се изпразни. Тази седмица обаче обстановката е доста сложна.“

Наставникът похвали и представянето на крайните си бранители: „Лули? Уесли също се справя блестящо на тази позиция. Молина се нуждаеше от игрови минути, а Ренсх също се представи много силно. За тях тази роля е изключително изтощителна, защото покриват огромен периметър с чести ускорения и висока скорост.“

Относно стремежа към съвършенство Гасперини отбеляза: „Перфектността не съществува – нито за водещите клубове, нито за нас. Нашето главно достойнство е, че непрекъснато търсим начини да се развиваме. Наясно сме със силните си страни, но знаем, че в някои аспекти можем да бъдем още по-добри.“

Запитан за кризата около Карик и дали тя напомня на краткия престой на самия Гасперини начело на Интер през 2011 година, опитният специалист сподели:

„Всяка ситуация е уникална. Не съм запознат с подробностите в Юнайтед, но знам отлично, че те имат класни играчи. Понякога даден отбор страда за известен период, но след това успява да се вдигне отново. Надявам се само това тяхно възраждане да започне от вдругиден! Колкото до сравнението с моя престой в Интер – аз водих отбора едва три мача, така че подобно съпоставяне е неуместно“, завърши наставникът на Рома.

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Снимки: Gettyimages