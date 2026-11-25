Ван Бронкхорст: Резултатът е несправедлив

Старши треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст изрази разочарованието си от домакинското поражение с 0:1 от Порто в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение на „Де Кайп“ падна още във втората минута, когато Усама Таргалин си отбеляза автогол.

„Мисля, че заслужавахме друг резултат“, заяви Ван Бронкхорст.

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„Днес играхме много добре“, коментира наставникът на Фейенорд и изтъкна отличните намеси на стража на Порто Диого Коща, които лишиха домакините от възможността да стигнат поне до равенство.

Ван Бронкхорст коментира и трудностите, които изпитва неговият отбор в най-престижния европейски клубен турнир.

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„Шампионската лига е много труден турнир, в който трябва да се бориш за точки във всеки мач“, добави бившият нидерландски национал.



До края на основната фаза на Шампионската лига Фейенорд ще се изправи срещу норвежкия Викинг, Галатасарай и РБ Лайпциг. В неделя пък за тима на Ван Бронкхорст предстои голямото дерби на нидерландския футбол срещу Аякс в Ротердам.

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Снимки: Imago