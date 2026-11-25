Фариоли: Имаме един от петимата най-добри вратари в света

Старши треньорът на Порто Франческо Фариоли изрази задоволството си от победата с 1:0 при гостуването на Фейенорд в петия кръг от основната фаза на Шампионска лига. „Драконите“ стигнаха до успеха благодарение на автогол на Усама Таргалин във втората минута. Португалският гранд записа втора поредна победа в турнира и с актив от 6 точки се изкачи на временното 20-о място.

„Бяхме възнаградени за колективните си усилия“, отбеляза Фариоли.

„Във всеки мач има моменти, в които трябва да страдаме. Играем на всеки три дни“, добави наставникът на Порто.

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Италианецът остана доволен от представянето на мексиканския нападател Сантиаго Хименес, който според него е заслужавал да отбележи поне един гол. Фариоли похвали и младия полски талант Оскар Пиетушевски.

„Оскар имаше много добри моменти, трябва да подобри физическото си състояние и ще става все по-добър“, заяви специалистът.

На пресконференцията след срещата Фариоли отличи и представянето на капитана Диого Коща.

„Според мен той е един от петимата най-добри вратари в света“, категоричен бе италианецът.

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Снимки: Gettyimages