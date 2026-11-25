Петер Бош: Реал ни прегази през второто полувреме

Старши треньорът на ПСВ Айндховен Петер Бош изрази съжалението си от тежкото поражение с 1:5 при гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига. Нидерландският тим водеше с 1:0 на почивката, но допусна пет безответни попадения през второто полувреме.

„Две напълно различни полувремена, доста необичайно. В първите 20 минути от втораат част Реал ни прегази. Това се случва, когато не успееш да свалиш темпото и по-продължително да задържаш топката“, заяви Бош.

Моуриньо събуди Реал Мадрид за десета поредна победа, Белингам с извънземен гол

Наставникът остана доволен от смелата игра и пресата на своя отбор през първата част, но съжалява, че футболистите му са реализирали само едно попадение, въпреки че още в началните четири минути са създали три чисти положения. Според Бос, ранният изравнителен гол след почивката, повишаването на темпото и класата на влезлите като резерви футболисти на Реал са променили облика на двубоя.

Нидерландецът коментира и великолепното попадение на Джуд Белингам, с което англичанинът изведе Реал напред в резултата.

Моуриньо: Съблекалнята е като Лас Вегас

„Мислих как можеше да бъде предотвратен този гол. И не знам как“, призна Бош.

„Не ме интересува срещу кого ще спечелим точките. Може и срещу Атлетико. Но ще ги спечелим“, категоричен бе специалистът относно шансовете на тима му да продължи към директните елиминации.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages