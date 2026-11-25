Холанд съди полски електротехник заради фамилното си име

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е замесен в правен спор с полски електротехник, който е регистрирал фамилното му име като търговска марка, съобщава “Сън”.

През 2023 г. норвежецът се опитва да регистрира марката си в Европейския съюз, но открива, че полският електротехник Михал Вонс вече е регистрирал правата върху името Холанд. Търговската марка обхваща 16 категории продукти, включително спортно облекло, енергийни напитки, играчки и дамско бельо.

Вонс твърди, че името е съкращение от „High Advanced Activity Land“ (Земя с висока напреднала активност), а не е препратка към фамилното име на футболиста. Комисията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обаче намира аргументите му за неубедителни.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is in a legal dispute with a Polish electrician who trademarked the name “Haaland” in the EU. Haaland found out in 2023 when he tried to register his surname for his own brand. The trademark covered everything from sportswear and energy drinks to toys and women’s underwear. The electrician said “Haaland” stood for “High Advanced Activity Land.” A panel ruled that he was unfairly taking advantage of the striker’s fame and cancelled the trademark. He’s now challenging that decision. — The SuN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026

Експертите стигат до заключението, че мъжът се опитва да се възползва от славата на Холанд и анулират регистрацията на търговската марка.

През май 2026 г. апелативният съд на EUIPO потвърждава това решение. През юли електротехникът обжалва пред Съда на ЕС, като иска решението да бъде отменено. Дата на съдебно заседание все още не е определена.

26-годишният Холанд играе за Манчестър Сити от 2022 г. През този сезон той записа 15 участия във всички състезания и отбеляза 14 гола.

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Снимки: Gettyimages