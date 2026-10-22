В Рома се надяват да разчитат на Дибала за сблъсъка с Манчестър Юнайтед

Нападателят на Рома Пауло Дибала се надява да се възстанови навреме за гостуването на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига на 3 ноември, съобщи "Гадзета дело спорт". Аржентинецът получи мускулна травма на прасеца и бе заменен принудително на полувремето при загубата от Реал Мадрид с 3:4 миналата седмица.

Рома е изправена пред сериозна криза с контузени играчи, особено в атака, като преди гостуването на Наполи този уикенд, треньорът Джан Пиеро Гасперини разполага с ограничен избор: четирима офанзивни футболисти (Донийл Мален, Сантиаго Кастро, Матиас Соуле, Родриго Мора) за три позиции. Като алтернатива на позицията атакуващ халф биха могли да играят Браян Кристанте, който току-що се завърна след проблем с коляното, или Николо Пизили.

Нова контузия получи и Лоренцо Пелегрини, който ще премине ядрено-магнитен резонанс, за да се установи колко време ще отнеме възстановяването му. Проблемът е свързан с мускул на десния крак и възникна по време на победата над Слован (Братислава) с 4:0 във вторник. Надеждите са, че той ще отсъства от терените за не повече от 15 дни.

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Снимки: Gettyimages