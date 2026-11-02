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Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

  • 2 ное 2026 | 17:16
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Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

Коби Мейну смята, че футболистите на Манчестър Юнайтед са длъжни да се отплатят на Майкъл Карик за доверието и подкрепата, които получават от него, като застанат зад мениджъра както на терена, така и извън него. Халфът говори за трудния период на „червените дяволи“, реакцията на привържениците и влиянието, което Карик е оказал върху развитието му след пристигането си начело на отбора. Утре англичаните приемат Рома в мач от четвъртия кръг на Премиър лийг в опит да направят крачка от негативната си серия. Те нямат победа в последните девет мача във всички турнири, а в Шампионската лига загубиха последните си два двубоя.

„Разбира се. Смятам, че начинът, по който можем да му се отплатим, е също да бъдем зад мениджъра – както на терена, така и извън него. Трябва да се борим за него и да се борим като отбор“, заяви Мейну, който подчерта, че разбира разочарованието на феновете от резултатите. „В такива трудни моменти не можеш да очакваш привържениците да бъдат щастливи и да ни подкрепят безусловно, когато не постигаме резултати. Ние им дължим тези резултати и трябва да им ги осигурим.“

Карик продължава да вярва, че може да преобърне ситуацията в Ман Юнайтед
Карик продължава да вярва, че може да преобърне ситуацията в Ман Юнайтед

Младият полузащитник е наясно, че трудностите са неизбежна част от развитието на Манчестър Юнайтед, но вярва, че отборът трябва да намери начин да се справи с тях. „В този клуб съм от много време и знам, че винаги ще има възходи и падения. Пътят към върха никога не е гладък и няма как всичко да върви безпроблемно. Ще има препятствия, но най-хубавото е, че имаш възможност да се изправиш и да се върнеш по-силен“, коментира Мейну.

Той изрази благодарността си към Карик за доверието, което е получил от него още с пристигането му, както и за съветите, които му помагат да се развива. „Много съм благодарен на мениджъра, че ми гласува доверие още когато дойде и повярва в мен. Той ми дава много съвети, а самият той е бил футболист на този клуб и познава историята му, както и това какво е необходимо, за да печелиш. Приемам думите му присърце и се опитвам да ги прилагам всеки ден – както на тренировките, така и в мачовете“, сподели халфът.

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Мейну допълни, че през последните 12 месеца се е опитал да поеме по-голяма отговорност в състава и да има по-сериозно влияние върху играта. Според него Карик и неговият щаб са му помогнали да направи тази крачка, като са му дали повече свобода и отговорност при организирането на атаките и владеенето на топката. „Имаше възходи и падения, но трябва да продължа да вярвам в себе си и да се налагам в мачовете, дори в тези трудни моменти“, каза още той.

В заключение младият футболист подчерта, че чувства отговорност да предава ценностите на Манчестър Юнайтед, които е усвоил още в академията. „Юнайтед е огромен клуб и много хора знаят какви ценности носи. Те са предавани от хората, които са работили тук и са играли за този отбор. Чувствам, че имам своята отговорност да разпространявам посланието за това какво представлява Манчестър Юнайтед. Израснах в академията и се надявам да продължа да предавам това послание още дълги години“, завърши Мейну.

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Снимки: Gettyimages

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