Карик продължава да вярва, че може да преобърне ситуацията в Ман Юнайтед

Майкъл Карик е категоричен, че не се чувства като мениджър на Манчестър Юнайтед, на когото му остават само два мача начело на отбора. Специалистът призна, че не знае какво ще се случи с бъдещето му след края на сезона, но подчерта, че в момента мислите му са изцяло насочени към предстоящия двубой и възможността „червените дяволи“ да излязат от трудната ситуация. Тимът е на 17-ата позиция в Премиър лийг и няма победа в последните си девет мача във всички турнири, а в Шампионската лига стартира с един успех, който бе последван от две поредни поражения. През миналата седмица англичаните загубиха с 4:1 от Комо, а утре посрещат друг италиански тим в лицето на Рома.

„Нямам търпение за мача утре. Това е всичко, върху което съм концентриран. Каквото се случи след това, ще се случи. В каквато и посока да поеме ситуацията“, заяви Карик, който отказа да позволи несигурността около дългосрочното му бъдеще да повлияе на подготовката на отбора.

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Мениджърът вярва, че Манчестър Юнайтед разполага с необходимите качества, за да подобри представянето си, но призова футболистите да го направят възможно най-бързо. „Знам на какво сме способни като отбор и като група. Показвали сме го на моменти и в отделни периоди, както направихме и в последния мач. Бяхме в много добра позиция на почивката срещу Челси. Знаем какво можем, близо сме, но трябва бързо да го покажем на терена. Предстоят ни два страхотни мача през тази седмица – чудесна възможност да атакуваме и да си осигурим една хубава вечер“, коментира той.

Карик защити и отдадеността на футболистите, като отхвърли съмненията около атмосферата в съблекалнята и ангажираността на Лисандро Мартинес към клуба. „Нямам никакви притеснения относно неговата отдаденост. Такива неща се случват във футбола. Понякога правиш грешки. Ангажираността му изобщо не е под въпрос“, заяви наставникът по адрес на аржентинския защитник.

„Съблекалнята е добро място. Възприятието понякога е странно нещо – можеш да представиш нещата по различен начин и да си помислиш какво ли не. Но отдадеността на играчите към клуба, към мен и един към друг изобщо не трябва да бъде поставяна под съмнение. Трябва да играем по-добре и да вземаме по-добри решения, но ангажираността не е проблем“, добави Карик.

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Според него няма една конкретна причина за колебанията на отбора, а подобрението трябва да дойде от работата върху редица детайли. „Никога не е само едно нещо. Понякога става дума за малки неща и трябва да станем по-добри в определени аспекти. Срещу Челси направихме много добри неща. Невероятно беше, че се оттеглихме на почивката без отбелязан гол. Трябва сами да намерим изход от този момент. Направихме и много хубави неща. Когато печелим, много хора могат да вършат моята работа. Важното е да намираме решения и да останем силни. Трябва да продължим да натискаме и това няма да промени начина, по който мисля“, обясни мениджърът.

Карик даде информация и за състоянието на няколко футболисти. Лени Йоро продължава да се справя с проблем със сухожилие, който се появява периодично, но според наставника се намира в много добра форма след завръщането си и е сред най-добрите играчи на тима. Люк Шоу със сигурност няма да бъде на разположение за следващия мач, докато състоянието на Маркъс Рашфорд ще бъде следено ден за ден. По отношение на договорите на Лисандро Мартинес и Бруно Фернандеш Карик заяви, че няма нова информация: „Когато нещо бъде финализирано, ще ви уведомим. В момента няма какво да добавя.“

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Снимки: Gettyimages