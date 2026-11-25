Уулвърхамптън продължава възхода си, Уест Хам отново се провали

Уулвърхамптън постигна убедителна победа с 3:0 над Дарби Каунти на „Молиню“ в среща от 17-ия кръг на Чемпиъншип. Възпитаниците на Сезар Пейшото продължиха серията си от осем поредни мача без поражение в първенството и записаха четвърти последователен успех пред собствена публика.

„Вълците“ се изкачиха на второто място в класирането с 34 точки, на една зад лидера Мидълзбро и с две повече от третия Стоук Сити, който е с мач по-малко.

Гостите имаха възможност да открият резултата през първото полувреме, когато Мохамед Фусейни нацели гредата. Постепенно обаче домакините установиха контрол над двубоя и в 29-ата минута поведоха чрез Адам Армстронг. Нападателят се оказа най-съобразителен в наказателното поле след блокиран удар на Томи Дойл и отбеляза от близко разстояние.

Уулвърхамптън продължи да доминира и след почивката, но трябваше да чака до заключителния четвърт час, за да реши окончателно мача. Матеуш Мане удвои преднината на домакините, засичайки ниско центриране на Родриго Гомеш, а в 76-ата минута Армстронг оформи крайното 3:0 с красив удар от воле.

Лидерът Мидълзбро не допусна грешка при домакинството си на Суонзи и се наложи с 2:1. Уил Ланкшиър отново се разписа за тима, който вече има 35 точки.

Кризата в Уест Хам продължи с поражение с 0:1 при гостуването на Портсмут. Один Бейли отбеляза единственото попадение в 31-вата минута, а „чуковете“ на два пъти нацелиха гредите. Скот Паркър продължава да няма победа начело на лондончани, след като записа две равенства и две загуби в първите си четири срещи. Уест Хам вече е в серия от шест мача без успех и изостава на 11 точки от върха.

Престън напусна последното място в класирането след разгромна победа с 4:0 при гостуването си на Кардиф. Със същия резултат Чарлтън се наложи над Линкълн Сити, който допусна пето поредно поражение.

Останалите три срещи от вечерта завършиха при резултат 1:1. Шефилд Юнайтед и Саутхамптън, Норич и КПР, както и Бристол Сити и Рексъм си поделиха точките.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages