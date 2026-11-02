Колко пилоти ще участват в Гран При на Катар в MotoGP?

Предстоящата този уикенд Гран При на Катар има потенциала да се превърне в един от най-скандалните моменти в цялата история на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

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На този етап официалната позиция на ръководството на MotoGP е, че кръгът на „Лусайл“ ще се проведе, въпреки нестабилната обстановка в Близкия изток. Цялата тази ситуация предизвика сериозно недоволство в падока на шампионата, като Джак Милър разкри, че пилотите в кралския клас са изпрати декларация до шефовете на шампионата, изразявайки своето нежелание да се състезават в Катар. Тази декларация е била подписана от общо 19 състезателя, като по непотвърдена информация единствените трима, които са се отцепили от колектива са Марко Бедзеки, Йоан Зарко и Ай Огура.

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Тази декларацията е била изпратена вчера сутринта, няколко часа преди надпреварата в Малайзия, а малко след нейния край от Ямаха обявиха, че няма да пътуват до Катар. Така състезателният уикенд на „Лусайл“ със сигурност ще бъде пропуснат от Фабио Куартараро, Алекс Ринс, Милър и Аугусто Фернандес, който кара на мястото на контузения Топрак Разгатлиоглу в състава на Прамак.

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Алекс Маркес също ще пропусне 20 кръг за сезона, за да се подложи на операция за отстраняване на пластината, която беше поставена в дясната му ключица след катастрофата в Барселона през месец май. Първоначалното тази интервенция беше планирана за след края на сезона, но испанецът и неговият екип избраха да я изтеглят с няколко седмици.

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Това означава, че в Катар ще има поне петима отсъстващи пилоти, а техният брой може да нарасне допълнително в следващите дни. Под въпрос са Хорхе Мартин, Раул Фернандес, Фермин Алдегер и Жоан Мир, които имаха различни здравословни проблеми през последните седмици. Мартин, Фернандес и Алдегер лекуват различни контузии, докато Мир пропусна четири кръга заради болест преди да се завърне в Малайзия, но световният шампион за 2020 се отказа преди средата на състезанието на „Сепанг“.

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Ако те четиримата също изберат да не участва в Катар и техните отбори не ги заменят, тогава общо деветима пилоти ще пропуснат състезателния уикенд на „Лусайл“. Това означава, че на стартовата решетка ще застанат едва 13 мотора, ако няма други пилоти, които да решат да бойкотират надпреварата.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages