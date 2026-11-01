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Джак Милър: Никой не иска да кара в Катар, но сме заплашени от наказания

  • 1 ное 2026 | 16:19
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Австралийският пилот Джак Милър изрази категорично недоволство срещу решението на MotoGP да проведе Гран При на Катар на фона на нестабилната геополитическа обстановка в Близкия изток. Според състезателя 19 от общо 22-ма пилоти на решетката не желаят да участват в надпреварата на пистата „Лосаил“, планирана за 6–8 ноември.

През последните десет дни състезателите проведоха поредица от срещи, демонстрирайки безпрецедентно единство срещу пътуването до региона. Въпреки техните съвместни опити за отмяна или отлагане на събитието, ръководството на световния шампионат остава твърдо в намерението си да проведе старта, уверявайки, че са предприети необходимите мерки за безопасност на целия падок.

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„Не искам да ходя там, както и почти всички останали. Деветнадесет от нас не искат да пътуват - сподели Милър. - Не смятам, че трябва да се състезаваме при такива условия. Като пилоти се обединихме и направихме всичко по силите си с наличните средства. Ако попитате хората в падока, никой не желае това пътуване. Харесвам Катар, но проблемът е напрежението в съседните държави. Несигурността за организирането на подобно мащабно световно събитие е твърде голяма.“

Пилотите настояват ръководството на шампионата да осигури конкретни гаранции, включително детайлен план за евакуация при ескалация на напрежението, разширени медицински застраховки и покритие за репатриране. Милър подчерта, че най-важното изискване остава поемането на официална отговорност от страна на организаторите.

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„Най-важният въпрос за нас е отговорността — някой трябва да застане с името си зад това решение. Застраховките са едно, но ако твърдите, че там е безопасно, подпишете се под това,“ добави австралиецът.

Според информация на motorsport.com организаторите са отправили предупреждения за тежки спортни и финансови санкции към всеки, който откаже да се състезава в Доха, включително отнемане на права за участие в последните два кръга от сезона.

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„Могат да ни атакуват отвсякъде — както финансово, така и по отношение на лицензите ни - коментира Милър. - Шефът на отбора ни Паоло Кампиноти е мой близък приятел и по никакъв начин не искам да вредя на него или на тима, но в същото време не трябва да бъдем притискани. За съжаление, в този бизнес ние сме просто бройка.“

Малко след изявлението на Милър заводският отбор на Ямаха официално обяви, че се оттегля от участие в предстоящата Гран При на Катар.

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Снимки: Gettyimages

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