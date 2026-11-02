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Добри новини за Байерн: Олисе и Нойер тренираха нормално

  • 2 ное 2026 | 16:30
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Френската звезда на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, който имаше проблем с дясното коляно в края на дербито с Борусия (Дортмунд) (2:2), участва пълноценно в тренировката на германския първенец дне. Както е известно, утре баварците гостуват на Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

След контузиите на Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, Олисе също бе сменен принудително в 84-ата минута, като се държеше в областта на капачката. Френското крило тренира днес с бандаж на коляното, което означава, че той евентуално може да бъде на разположение на треньорския щаб за гостуването в Мадрид.

Другата добра новина за Байерн е, че легендарният страж Мануел Нойер също тренира днес нормално с отбора, след като пропусна последните три мача заради контузия на крака. Все още обаче не се знае дали опитният вратар ще е на линия за двубоя срещу Атлетико.

Иначе баварците бяха заляти от кадрови проблеми в последни дни. Гнабри има мускулно разкъсване в задната част на лявото бедро, а Сайбари бе опериран заради скъсана връзка на десния глезен. От клуба не дадоха сведения за отсъствията им, но според информациите Гнабри ще бъде извън терените между четири и шест седмици, а мароканският нападател поне три месеца.

Байерн има и допълнителни проблеми в атака, като извън терените с мускулни разкъсвания са още Джамал Мусиала и Луис Диас.

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Снимки: Imago

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