Добри новини за Байерн: Олисе и Нойер тренираха нормално

Френската звезда на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, който имаше проблем с дясното коляно в края на дербито с Борусия (Дортмунд) (2:2), участва пълноценно в тренировката на германския първенец дне. Както е известно, утре баварците гостуват на Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

След контузиите на Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, Олисе също бе сменен принудително в 84-ата минута, като се държеше в областта на капачката. Френското крило тренира днес с бандаж на коляното, което означава, че той евентуално може да бъде на разположение на треньорския щаб за гостуването в Мадрид.

Olise is training with a bandaged right knee https://t.co/3sc1QganV9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2026

Другата добра новина за Байерн е, че легендарният страж Мануел Нойер също тренира днес нормално с отбора, след като пропусна последните три мача заради контузия на крака. Все още обаче не се знае дали опитният вратар ще е на линия за двубоя срещу Атлетико.

Иначе баварците бяха заляти от кадрови проблеми в последни дни. Гнабри има мускулно разкъсване в задната част на лявото бедро, а Сайбари бе опериран заради скъсана връзка на десния глезен. От клуба не дадоха сведения за отсъствията им, но според информациите Гнабри ще бъде извън терените между четири и шест седмици, а мароканският нападател поне три месеца.

Manuel Neuer has resumed team training today, but his foot will be assessed again before deciding whether he's fit enough to start tomorrow. Should Neuer not be fit enough, Urbig would be ready to start after he recovered well from the head knock he sustained against Dortmund [BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2026

Байерн има и допълнителни проблеми в атака, като извън терените с мускулни разкъсвания са още Джамал Мусиала и Луис Диас.

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Снимки: Imago