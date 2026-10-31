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Нико Ковач: Не всеки може два пъти да изравни на Байерн

  • 31 окт 2026 | 23:55
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Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач изрази задоволство от представянето на своите футболисти при равенството 2:2 срещу Байерн в дербито от осмия кръг на Бундеслигата.

„Ако в Мюнхен успееш да владееш топката в половината от времето, значи си направил много неща както трябва. Не оставихме почти никакви възможности на съперника. През втората част, естествено, бяхме принудени да играем повече в отбрана, но дори след като инкасирахме гол, отборът не спря да вярва в силите си“, коментира Ковач.

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„Днес излязохме с четирима защитници с идеята да посрещаме противника по-високо по терена и да контролираме пробивите на играчите на Байерн, най-вече на крайните им бранители, които постоянно влизат навътре към центъра. Момчетата се справиха великолепно с тази задача", отчете хърватският специалист.

"Да изравниш резултата на два пъти в Мюнхен е изключително трудно, затова намирам спечелената точка за напълно заслужена“, допълни Нико Ковач.

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Снимки: Gettyimages

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