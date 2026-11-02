Два суперсблъсъка в следващия кръг на Купата на Германия, ето кои тимове ще се срещнат

Актуалният носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) ще срещне втородивизионния Херта (Берлин) на осминафиналите на тазгодишното издание на турнира. Срещата е на „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Това стана ясно след тегленият жребий тази вечер, в който двойките бяха разпределени от германската хандбална звезда Маркус Гаугиш. Срещите ще се играят на 1 и 2 декември, уточниха от футболната централа на Германия.

Борусия (Дортмунд), който в момента е на върха в Бундеслигата с равни точки с баварците, ще гостува на Айнтрахт (Франкфурт).

Носителят на трофея от 2024 година Байер (Леверкузен) ще срещне РБ Лайпциг на свой терен. „Биковете“ от Лайпциг пък взеха две последователни купи през 2022 и 2023 година.

Миналогодишният финалист Щутгарт ще приеме на свой терен Динамо (Дрезден) от Втора Бундеслига, докато изненадата на сезона за момента в Бундеслигата Фрайбург ще пътува до Кайзерслаутерн.

Останалите мачове противопоставят Борусия (Мьонхенгладбах) – Дармщат с Фабиан Нюрнбергер, Холщайн (Кил) – Кьолн и Бохум – Аугсбург.

Четвъртфиналите ще се играят между 2 и 10 февруаpи, а финалът е насрочен за 29 май на Олимпийския стадион в Берлин.

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