Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Германия

Два суперсблъсъка в следващия кръг на Купата на Германия, ето кои тимове ще се срещнат

  • 2 ное 2026 | 03:24
  • 231
  • 0
Два суперсблъсъка в следващия кръг на Купата на Германия, ето кои тимове ще се срещнат

Актуалният носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) ще срещне втородивизионния Херта (Берлин) на осминафиналите на тазгодишното издание на турнира. Срещата е на „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Това стана ясно след тегленият жребий тази вечер, в който двойките бяха разпределени от германската хандбална звезда Маркус Гаугиш. Срещите ще се играят на 1 и 2 декември, уточниха от футболната централа на Германия.

Борусия (Дортмунд), който в момента е на върха в Бундеслигата с равни точки с баварците, ще гостува на Айнтрахт (Франкфурт).

Носителят на трофея от 2024 година Байер (Леверкузен) ще срещне РБ Лайпциг на свой терен. „Биковете“ от Лайпциг пък взеха две последователни купи през 2022 и 2023 година.

Миналогодишният финалист Щутгарт ще приеме на свой терен Динамо (Дрезден) от Втора Бундеслига, докато изненадата на сезона за момента в Бундеслигата Фрайбург ще пътува до Кайзерслаутерн.

Останалите мачове противопоставят Борусия (Мьонхенгладбах)Дармщат с Фабиан Нюрнбергер, Холщайн (Кил)Кьолн и БохумАугсбург.

Четвъртфиналите ще се играят между 2 и 10 февруаpи, а финалът е насрочен за 29 май на Олимпийския стадион в Берлин.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

  • 2 ное 2026 | 00:28
  • 680
  • 0
Панатинайкос спря невероятната серия на АЕК, Георгиев игра едно полувреме

Панатинайкос спря невероятната серия на АЕК, Георгиев игра едно полувреме

  • 2 ное 2026 | 00:07
  • 898
  • 2
Атлетик пречупи Реал Сосиедад и взе баското дерби за първи път от две години

Атлетик пречупи Реал Сосиедад и взе баското дерби за първи път от две години

  • 2 ное 2026 | 00:04
  • 867
  • 2
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

  • 1 ное 2026 | 23:40
  • 8541
  • 15
Марсилия писа "двойка" на Тулуза и се доближи още повече до топ 4

Марсилия писа "двойка" на Тулуза и се доближи още повече до топ 4

  • 1 ное 2026 | 23:38
  • 1106
  • 0
Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

  • 1 ное 2026 | 22:06
  • 3997
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:24
  • 17576
  • 32
Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

  • 1 ное 2026 | 20:25
  • 26356
  • 103
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

  • 1 ное 2026 | 23:40
  • 8541
  • 15
Силен Реал мина с лекота през Сантандер

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

  • 1 ное 2026 | 19:15
  • 27238
  • 132
Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото", бивш на Берое с асистенция

  • 1 ное 2026 | 22:06
  • 3997
  • 4
Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

  • 1 ное 2026 | 18:48
  • 20876
  • 211