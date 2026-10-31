Време е за “Дер Класикер”: Съставите на Байерн и Дортмунд, Кейн и Кимих се завръщат за баварците

Най-голямото дерби на Германия - “Дер Класикер”, ще се играе днес в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата, когато Байерн (Мюнхен) приема Борусия (Дортмунд) на своя стадион "Алианц Арена". Срещата крие огромен заряд не само заради богатата си история, но и заради моментната ситуация в първенството. И двата тима имат по 17 точки след първите 7 изиграни мача, като баварците оглавяват подреждането благодарение на по-добрата си голова разлика. Така че този мач със сигурност ще окаже своето влияние върху по-нататъшната битка за “Сребърната салатиера”. Днес се срещат и най-доброто нападение в лицето на домакините и най-добрата защита, която е за “жълто-черните”. Двата тима са и единствените дотук без загуба в първенството.

Настроението при баварците е приповдигнато - особено след спечелването на “Златната топка” от Хари Кейн. Байерн (Мюнхен) се намира в серия пет поредни мача във всички турнири, в които е непобеден, като през седмицата баварците смазаха за Купата на Германия втородивизионния Магдебург със 6:1.Борусия (Дортмунд) също влиза в дербито в позитивна серия от три поредни победи, като през седмицата се справи трудно с 3:2 у дома срещу Вердер също за Купата.

В последните 10 срещи между двата тима Байерн (Мюнхен) има сериозно предимство с 6 победи, докато Борусия (Дортмунд) е записал едва 1 успех, а 3 двубоя са завършили наравно. Предишният им сблъсък бе на 22 август 2026 година за Суперкупата на Германия на стадион "Сигнал Идуна Парк", където баварците спечелиха с 2:1. В Бундеслигата през миналия сезон Байерн надделя с 3:2 в Дортмунд на 28 февруари 2026 година и с 2:1 у дома на 18 октомври 2025 година.

𝐔𝐍𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 𝐅𝐔̈𝐑𝐒 𝐓𝐎𝐏𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐄𝐆𝐄𝐍 𝐃𝐎𝐑𝐓𝐌𝐔𝐍𝐃 🔥👊 https://t.co/fGwN79KGIu — FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2026

Сблъсъкът между първия и втория в класирането е пряк дуел за лидерството в Бундеслигата. Байерн разполага с най-нападателния актив в първенството до момента със своите 25 отбелязани гола, докато Борусия (Дортмунд) пристига в Мюнхен с най-стабилната защита в лигата, допуснала едва 4 попадения в 7 срещи.

Извън строя за Байерн отново бяха Мануел Нойер, Джамал Мусиала и Луис Диас .Така асистентът на Компани Аарън Данкс, който пак води тима, прави няколко промени в сравнение с категоричния успех над Магдебург. Най-голямата новина е завръщането сред титулярите на новия носител на “Златната топка” Хари Кейн, който ще води атаката на баварците. Майкъл Олисе, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри пък ще действат зад него, а Ленарт Карл е оставен на пейката. Другата голяма промяна е завръщането на Йошуа Кимих, който не игра в последните няколко мача заради смъртта на баща си. Още две рокади са в отбрана, където Конрад Лаймер и Дайо Упамекано заместват Йосип Станишич и Хироки Ито. На вратата пак е младият Йонас Урбиг.

Die Elf für München! ⚔️ https://t.co/4ch3Lg8dq4 — Borussia Dortmund (@BVB) October 31, 2026

Дортмунд пък днес отново е без дълготрайно контузените Емре Джан, Йоанис Константелиас и Джъстин Лерма. Атаката на “жълто-черните” се води от звездата Серу Гираси, а зад него ще действат Карни Чуквуемека и Джоуб Белингам. В средата титуляри пак

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages