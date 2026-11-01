Помощникът на Компани: Отлично представяне, но разочароващ резултат

Асистентът на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен) Аарън Данкс коментира равенството 2:2 срещу Борусия (Дортмунд) в дербито от 8-ия кръг на Бундеслигата. Специалистът изрази задоволство от показаното на терена, но не скри разочарованието си от пропуснатия пълен успех, като същевременно обърна сериозно внимание и на новите кадрови проблеми в състава.

„Сайбари е с контузия в глезена, а Гнабри получи мускулно увреждане. Не съм сигурен и за състоянието на Майкъл Олисе, който почувства дискомфорт към края на двубоя. В този момент медицинският ни щаб има изключително отговорна и важна задача", каза Данкс.

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„Чувствата ми са смесени. Изключително доволни сме от играта на отбора, особено след почивката, когато успяхме да наложим отличен контрол върху срещата. Преди мача обсъждахме колко стабилна е защитата на съперника, но въпреки това успяхме да намерим много начини за създаване на опасни положения", подчерта специалистът.

„Разбира се, оставаме разочаровани, че не стигнахме до победата. Длъжен съм обаче да направя анализ заедно с играчите и да им покажа, че качеството на представянето ни беше на нужното ниво. Те свършиха всичко както трябва и имахме необходимите шансове, но днес късметът просто не беше на наша страна“, завърши Данкс.

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Снимки: Gettyimages