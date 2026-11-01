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Байерн обяви какво е състоянието на Сайбари и Гнабри, мароканецът с тежка травма

  • 1 ное 2026 | 14:22
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Байерн (Мюнхен) в официално комюнике обяви какво е състоянието на двама от контузилите се играчи снощи в дербито с Борусия (Дортмунд) - Исмаел Сайбари и Серж Гнабри. Дербито завърши 2:2, а цели трима от титулярите на баварците бяха сменени принудително.

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Доста тежка е контузията на новото попълнение Сайбари. Мароканският национал е със скъсани синдесмозни връзки на десния глезен, като вече е претърпял успешна хирургическа интервенция, съобщават от Байерн. Информацията на "Билд" е, че Сайбари ще отсъства от терените поне 3 месеца.

Гнабри от своя страна е получил мускулна травма в задната част на лявото бедро, като най-вероятно е аут между 4 и 6 седмици. И за двамата е сигурно, че няма да са на линия за двубоя срещу Атлетико Мадрид от Шампионската лига във вторник, както и за още доста други мачове.

Все още не е ясно какво е състоянието на още един играч на баварците, който бе заменен принудително в дербито - звездата Майкъл Олисе. В Байерн са обнадеждени, че неговото положение е най-добро и французинът не би трябвало да не отсъства дълго. Младият страж Йонас Урбиг пък е бил замаян след снощната среща, но също не би трябвало да има сериозен проблем.

Проблемите в Байерн напоследък сякаш нямат край, като Луис Диас, Мануел Нойер и Джамал Мусиала все още са с травми, а треньорът Венсан Компани досега се възстановяваше в болница след припадъка си и няма скоро да води отбора от пейката.

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