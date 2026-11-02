Симеоне: Бих искал 80 минути да атакуваме Байерн, но реалността е друга

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне подготвя тима си за предстоящия сблъсък срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Мачът е във вторник вечер в испанската столица.

Запитан за амбициите в турнира на богатите, наставникът подчерта философията си за последователност: „Не знам докъде ще стигнем в Шампионската лига, но се надявам да не ми задават този въпрос преди всяка среща. За клуба това е нещо великолепно, ала ние караме мач за мач. Сцената е прекрасна, но всичко зависи от нашата работа и представянето ни във всеки отделен двубой.“

Симеоне сподели и емоциите, които изпитва след толкова години начело на мадридчани: „В главата ми се въртят три неща. Изключително благодарен съм за постигнатото през тези 15 години и за всичко, което клубът, привържениците и ние преживяваме. Трябва да се наслаждаваме на момента и да подходим с ентусиазъм и надежда. Изправяме се срещу изключително силен и качествен съперник, затова ще трябва да насочим мача в русло, в което можем да им навредим.“

Относно баланса между офанзивната игра и тактическата дисциплина аржентинецът отбеляза: „Бих искал да атакуваме през 80 от минутите и да им оставим само десет, както и да отбележим гол след комбинация от 20 подавания, подобно на мача с Леванте. Реалността обаче е друга – срещаме мощен и солиден отбор. Ще имаме трудни моменти и ще трябва да намерим изход от тяхната отлична преса.“

Треньорът на „рохибланкос“ не спести суперлативи по адрес на нападателя на баварците Хари Кейн: „Първо искам да го поздравя за напълно заслужената „Златна топка“. Той е невероятен футболист, винаги съм го харесвал. С годините и опита си намери по-добро позициониране, без да губи головия си усет. Изключително отдаден е в дефанзивен план, помага за изнасянето на топката и същевременно е роден голмайстор. Талантът му е безценен за футбола и за подрастващите, защото оставя завет, че с много труд може да се достигне до върха.“

Симеоне призна, че основната му задача остава постигането на баланс и постоянство – най-трудната цел пред всеки специалист. Той обърна внимание и на подкрепата от трибуните на „Метрополитано“: „Седмицата стартира с победа над Леванте, а сега предстои мачът с Байерн. Имаме нужда нашите фенове да бъдат близо до играчите, както винаги. Надявам се да използваме енергията, която публиката ни дава, и да извлечем максимума от тези вълнуващи срещи.“

Наставникът коментира и ситуацията с Адемола Луукман: „Не смятам, че играе на позиция, която не му харесва. Стартът му не бе идеален, но през миналия сезон същото се случи и с Хулиан, който преодоля трудния период. Дори Гризман имаше момент без попадения, но се справи. Луукман печели най-много единоборства в последната третина и му имам пълно доверие. Не искам да се разочарова, това е част от живота и футбола. Скоро ще започне да вкарва и да асистира.“

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