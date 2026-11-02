В Съндърланд продължават да вярват на мениджъра, въпреки че отборът е на дъното

Ръководството на Съндърланд продължава да има пълно доверие на мениджъра Режис Ле Брис и за момента не планира негова смяна, твърди “Би Би Си”. “Черните котки” имат само една победа в Премиър лийг от началото на сезона, а през уикенда загубиха с 1:3 от новака Ковънтри и остават на последното място във временното класиране.

От клуба в Североизточна Англия обаче вярват, че французинът може да промени ситуацията към по-добро. Смята се, че ръководството залага на стабилността и колективната отговорност в стремежа си да подобри състоянието на отбора, като в неделята преди паузата за националните отбори предстои домакинство срещу Челси.

Ле Брис се присъедини към Съндърланд от Лориен през 2024 г. и още в първия си сезон начело изведе отбора до промоция обратно във Висшата лига след осемгодишно отсъствие. Година по-късно 50-годишният специалист изведе "черните котки" до впечатляващото седмо място в Премър лийг, осигурявайки си класиране за Лига Европа. За клуба това е първо участие в европейските клубни турнири от 53 година, като един от съперниците на Съндърланд в надпреварата е и Левски. До момента в основната фаза на Лига Европа отборът има две победи и едно равенство, а в четвъртък приема хърватския Динамо Загреб.

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Снимки: Imago