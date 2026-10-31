Ковънтри спечели дербито на дъното над Съндърланд

Ковънтри постигна убедителна победа с 3:1 над Съндърланд в пряк сблъсък между последните два отбора в Премиър лийг. Тимът на Франк Лампард реши до голяма степен изхода на срещата още преди почивката с попадения на Тацухиро Сакамото (17') и Тайво Ауоний (37'), а Джак Рудони (52') увеличи преднината след подновяването на играта. Енцо льо Фи (67') върна един гол за гостите от дузпа, но това не промени развоя на двубоя.

Ковънтри започна по-активно и заслужено поведе в 17-ата минута. След центриране в наказателното поле защитата на Съндърланд не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Сакамото, който с прецизен удар от границата на наказателното поле откри резултата. Малко преди почивката домакините нанесоха втория си удар. Тайво Ауоний отне топката от Люк О'Нийн, напредна в наказателното поле и с хладнокръвен завършек покачи на 2:0.

Само седем минути след началото на втората част Ковънтри направи преднината си класическа. Джак Рудони получи възможност да стреля от дистанция, а ударът му рикошира в тялото на Омар Алдерете и остави вратаря Робин Рьофс без шанс. Съндърланд опита да реагира и в 67-ата минута получи дузпа за игра с ръка на Итън Пинок в наказателното поле. Енцо льо Фе изпълни точно от бялата точка и намали изоставането на своя тим.

Гостите така и не успяха да върнат интригата, а в добавеното време останаха и с човек по-малко. Алдерете получи втория си жълт картон и беше изгонен в деветата минута на продължението. Победата позволи на Ковънтри да се измъкне от зоната на изпадащите и да запише третия си успех във Висшата лига през сезона. Съндърланд остана на последното място в класирането след поредното разочароващо представяне.

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Снимки: Gettyimages