Лийдс остави Съндърланд на дъното

Съндърланд остана на последното място в класирането, след като завърши 0:0 в домакинството си на Лийдс. Българският национал Илия Груев бе в групата на гостите, но не влезе в игра. Йоркшърци записаха пето равенство в Премиър лийг за този сезон и рекордно 12-то реми в 28 мача от първенството през 2026 г.

Срещата на "Стейдиъм ъф лайт" се игра при тежки атмосферни условия и силен вятър, което се отрази на качеството на футбола. Съндърланд отправи два точни удара през първото полувреме, като и двата бяха дело на Браян Броби, но Джеймс Трафърд се справи и в двата случая. Вратарят отрази и два изстрела на Нилсон Ангуло след почивката.

FULL-TIME: Sunderland 0-0 Leeds United ⚽️ The Whites settle for a point. #LUFC | #BBCFootball https://t.co/kMxBFco6Ry — BBC Sport West Yorkshire (@BBCWYS) October 25, 2026

Най-добрите моменти на Лийдс в атака дойдоха през второто полувреме. Удар на Тарик Мухаремович с глава бе спасен от Робин Рьофс, а вратарят се справи и с изстрел на Ао Танака. Той имаше решителна намеса и в края, за да спре резервата Шон Лонгстаф. Гостите стигнаха и до няколко разбърквания в наказателното поле на съперника, но те не доведоха до нищо.

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Снимки: Imago