Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс

Лийдс остави Съндърланд на дъното

  • 25 окт 2026 | 20:56
  • 290
  • 0
Лийдс остави Съндърланд на дъното

Съндърланд остана на последното място в класирането, след като завърши 0:0 в домакинството си на Лийдс. Българският национал Илия Груев бе в групата на гостите, но не влезе в игра. Йоркшърци записаха пето равенство в Премиър лийг за този сезон и рекордно 12-то реми в 28 мача от първенството през 2026 г.

Срещата на "Стейдиъм ъф лайт" се игра при тежки атмосферни условия и силен вятър, което се отрази на качеството на футбола. Съндърланд отправи два точни удара през първото полувреме, като и двата бяха дело на Браян Броби, но Джеймс Трафърд се справи и в двата случая. Вратарят отрази и два изстрела на Нилсон Ангуло след почивката.

Най-добрите моменти на Лийдс в атака дойдоха през второто полувреме. Удар на Тарик Мухаремович с глава бе спасен от Робин Рьофс, а вратарят се справи и с изстрел на Ао Танака. Той имаше решителна намеса и в края, за да спре резервата Шон Лонгстаф. Гостите стигнаха и до няколко разбърквания в наказателното поле на съперника, но те не доведоха до нищо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

  • 25 окт 2026 | 20:20
  • 1913
  • 0
Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

  • 25 окт 2026 | 20:06
  • 3195
  • 1
Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

Дженоа надви Венеция и се отдалечи от опасната зона

  • 25 окт 2026 | 19:42
  • 491
  • 0
Многото проблеми не повлияха на Байерн, баварците страдаха, но загряха добре за “Дер Класикер”

Многото проблеми не повлияха на Байерн, баварците страдаха, но загряха добре за “Дер Класикер”

  • 25 окт 2026 | 20:27
  • 5493
  • 3
Умората си пролича при евробойците Селта и Бетис

Умората си пролича при евробойците Селта и Бетис

  • 25 окт 2026 | 19:18
  • 831
  • 0
Дъглас Луис върна Ювентус на победния път

Дъглас Луис върна Ювентус на победния път

  • 25 окт 2026 | 21:00
  • 3331
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Барселона и Реал Мадрид за Ел Класико

Съставите на Барселона и Реал Мадрид за Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 20:48
  • 2155
  • 1
Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

Очаквайте на живо: Гран При на САЩ, ще има ли нов шампион във Формула 1?

  • 25 окт 2026 | 21:00
  • 367
  • 0
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 14378
  • 57
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 15513
  • 15
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 31575
  • 113
Съставите на Удинезе и Милан

Съставите на Удинезе и Милан

  • 25 окт 2026 | 20:45
  • 566
  • 0