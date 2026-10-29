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Съндърланд поведе с 3:0, но трепери до последно

  • 29 окт 2026 | 00:10
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Съндърланд поведе с 3:0, но трепери до последно

Съндърланд се класира за четвъртфиналите на "Карабао Къп" след драматична домакинска победа с 3:2 над Брентфорд. „Черните котки“ имаха аванс от три гола още преди почивката, но допуснаха съперникът да се върне в мача и трябваше да бранят преднината си до последните секунди.

Двубоят на „Стейдиъм ъф Лайт“ започна по-добре за гостите, които създадоха няколко опасни положения. В 17-ата минута Брентфорд на два пъти беше спрян от гредите в рамките на една атака. Първо Яник Шустер уцели напречната греда с глава, а при добавката Майкъл Кайоде стреля в страничния стълб.

Въпреки натиска на съперника Съндърланд откри резултата в 26-ата минута. Жул Ахока организира контраатака, Жослин Та Би отправи удар, а Чемсдин Талби довкара топката от непосредствена близост. Само три минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Та Би проби по десния фланг и подаде към Тимур Тутеров, който отблизо направи 2:0.

В 39-ата минута Съндърланд нанесе трети удар. Тутеров се измъкна зад защитата и опита да преодолее вратаря, след което върна топката към Та Би. Последва центриране, което Малик Фофана засече с глава за 3:0.

Брентфорд обаче не се предаде и върна интригата още преди почивката. В 42-рата минута Калъм Уилсън намали на 3:1 с мощен удар, при който топката се отби от долната страна на напречната греда и влезе във вратата.

През второто полувреме гостите продължиха да търсят обрат. Вратарят Мелкер Елборг се намеси решително след удар на Виталий Янелт, а по-късно Люк О'Нийл изчисти топката от голлинията след удар с глава на Игор Тиаго.

В добавеното време именно Тиаго се разписа с глава след центриране на Матиас Йенсен и намали на 3:2. За повече обаче гостите нямаха време и Съндърланд удържа победата.

Любопитното е, че мениджърът на домакините Режис льо Бри беше направил цели 11 промени в стартовия състав в сравнение с предишния мач. Въпреки сериозната ротация неговият отбор успя да елиминира съперник от Премиър лийг и да достигне до четвъртфиналите на турнира.

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Снимки: Gettyimages

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