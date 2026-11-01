"Моряците" без основен играч, но с офанзива за нова победа

Трудният старт за Черно море е на път да остане зад гърба на отбора. След ценната и трудна победа над Септември в предишния кръг варненци се изправят пред ново предизвикателство в efbet Лига. В понеделник „моряците“ приемат на стадион „Тича“ коравия състав на Ботев Враца – съперник, срещу когото статистиката е на тяхна страна.

Евентуален нов успех ще затвърди увереността в отбора и ще даде допълнителен импулс на футболистите за предстоящите битки.

Големият отсъстващ в състава на Черно море ще бъде дефанзивният халф Идрис Бунаас, който е наказан. Високият алжирец все по-убедително се утвърждава като една от основните фигури в средата на терена. Неговото отсъствие ще постави треньорския щаб пред избор между по-креативния Мохамед Аши и Берк Бейхан, който има по-изразени дефанзивни функции.

Варненци отново ще разчитат и на горещата подкрепа от трибуните. Верните привърженици на „моряците“ ще се опитат да дадат своя принос за нова победа на любимия отбор и да превърнат „Тича“ в истинска крепост.

/Пламен Трендафилов/

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