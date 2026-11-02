Кай Хавертц стана най-резултатният германец в Премиър лийг

Кай Хавертц донесе първата победа на Арсенал на “Анфийлд” от 14 години, с което качи отбора си на върха в Премиър лийг. Неговото попадение в 16-ата минута на дербито с Ливърпул бе под №46 за него в 172 мача във Висшата лига. Така Хавертц се превърна в най-резултатния германец в надпреварата. Той изпревари бившия халф на Манчестър Сити Илкай Гюндоган, който държеше предишния рекорд с 45 гола, реализирани в 221 мача.

Хавертц започна кариерата си в Премиър лийг през 2020 година. Тогава той бе привлечен в Челси по-скоро в ролята на офанзивен халф. Постепенно обаче бе преквалифициран като централен нападател. За три сезона с екипа на Челси той отбеляза 10 гола в Премиър лийг. След трансфера си в Арсенал през юни 2023 година неговата успеваемост пред вратата на съперника се вдигна и той има вече 27 попадение за “топчиите” в първенството.

Най-доброто постижение на Хавертц по отношение на головете във Висшата лига за един сезон до момента е през кампанията 2023/24, когато той отбеляза 13 попадения за "топчиите".

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Снимки: Imago