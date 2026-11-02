Артета: В момента всичко върви чудесно за отбора

Микел Артета говори след победата с 1:0 на своя Арсенал в гостуването на Ливърпул в срещата от деветия кръг на Премиър лийг. Според него успехът на „Анфийлд“, който е първи за тима от 20212 година насам, е напълно заслужен. Арсенал вече има преднина от три точки пред Манчестър Сити, след като в ден по-рано „гражданите“ загубиха от Брайтън.

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

„Изключително горд съм. Минаха 14 години – това е дълъг период. Не само заради победата, но и заради начина, по който я постигнахме, и духа, който показахме. Особено като се има предвид случилото се преди четири дни – когато губиш и отпадаш от турнира срещу отбор, който би трябвало да победиш. Това е магическата страна на тази игра: тя може да те отведе в много тежки ситуации, но само четири дни по-късно имаш възможност да постигнеш нещо наистина историческо – и ние го направихме.

На моменти мачът беше изключително изтощителен, но въпреки това успяхме да създадем шест или седем голови положения. Но в момента, в който сгрешиш пас или не успееш да изчистиш топката както трябва, играта става хаотична и съперникът веднага се впуска напред. Впечатляващо е колко добре провежда вертикални атаки. Но начинът, по който нашият отбор се справи с този стил на игра, беше фантастичен.

В момента всичко върви чудесно за отбора. Победата е напълно заслужена, а начинът, по който я постигнахме, носи на играчите много похвали“, заяви Артета.

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