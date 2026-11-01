Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта

Шарл Леклер не скри разочарованието си след квалификацията за Гран При на Мексико Сити, в която неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън грабна първата стартова позиция. Днес Шарл ще потегли от третото място в надпреварата и се надява дългата права до първия завой да му позволи да се възползва от въздушната струя, за да навакса пропуснатото в решителния си тур.

Леклер влезе в съботния ден като основен фаворит, след като записа най-добри времена и в двете свободни тренировки в петък. В квалификацията той оглави класирането след първите опити в третия сегмент, но в крайна сметка отстъпи пред Хамилтън и Джордж Ръсел от Мерцедес.

"Such a good feeling" 🙌 Lewis Hamilton secures his first Ferrari Pole Position! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/8XTCZX3URb — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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Третата стартова позиция на пистата в Мексико предлага стратегически предимства. Заради огромната дистанция от стартовата решетка до първи завой, първото място невинаги е най-изгодната позиция, а Леклер ще има пред себе си както Хамилтън, така и Ръсел, за да се възползва от изтеглянето зад тях. Запитан дали планира да използва въздушния поток зад болида на своя съотборник, той отговори кратко:

„Да, ще опитам да извлека максимума и да видя какви ще са възможностите. Първият завой на тази писта винаги предлага сериозни емоции и ще видим как ще се развият нещата.“

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Леклер вярва, че автомобилът притежава необходимото темпо, отбелязвайки, че представянето им в завоите е изключително силно. Той обаче очаква загуба на време по дългите прави заради по-високото аеродинамично съпротивление и недостига на мощност.

Подреждането след трети завой ще бъде решаващо

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Именно поради тази причина потеглянето е от критично значение за Леклер. Опитът му от втората тренировка е показал колко трудно е следването на друг автомобил и извършването на маневри:

„Тествах различни варианти във втората тренировка и видях, че изпреварванията са изключително трудни, тъй като режимът за атака не дава голямо предимство. Смятам, че подреждането след трети завой до голяма степен ще реши развоя на надпреварата.“

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Снимки: Gettyimages