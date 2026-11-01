Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта

  • 1 ное 2026 | 13:31
  • 243
  • 0

Шарл Леклер не скри разочарованието си след квалификацията за Гран При на Мексико Сити, в която неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън грабна първата стартова позиция. Днес Шарл ще потегли от третото място в надпреварата и се надява дългата права до първия завой да му позволи да се възползва от въздушната струя, за да навакса пропуснатото в решителния си тур.

Леклер влезе в съботния ден като основен фаворит, след като записа най-добри времена и в двете свободни тренировки в петък. В квалификацията той оглави класирането след първите опити в третия сегмент, но в крайна сметка отстъпи пред Хамилтън и Джордж Ръсел от Мерцедес.

Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари
Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари

Третата стартова позиция на пистата в Мексико предлага стратегически предимства. Заради огромната дистанция от стартовата решетка до първи завой, първото място невинаги е най-изгодната позиция, а Леклер ще има пред себе си както Хамилтън, така и Ръсел, за да се възползва от изтеглянето зад тях. Запитан дали планира да използва въздушния поток зад болида на своя съотборник, той отговори кратко:

„Да, ще опитам да извлека максимума и да видя какви ще са възможностите. Първият завой на тази писта винаги предлага сериозни емоции и ще видим как ще се развият нещата.“

Ландо Норис се оказа виновен за изоставането на Макс Верстапен в Мексико
Ландо Норис се оказа виновен за изоставането на Макс Верстапен в Мексико

Леклер вярва, че автомобилът притежава необходимото темпо, отбелязвайки, че представянето им в завоите е изключително силно. Той обаче очаква загуба на време по дългите прави заради по-високото аеродинамично съпротивление и недостига на мощност.

Подреждането след трети завой ще бъде решаващо

Люис Хамилтън: Обичам си работата!
Люис Хамилтън: Обичам си работата!

Именно поради тази причина потеглянето е от критично значение за Леклер. Опитът му от втората тренировка е показал колко трудно е следването на друг автомобил и извършването на маневри:

„Тествах различни варианти във втората тренировка и видях, че изпреварванията са изключително трудни, тъй като режимът за атака не дава голямо предимство. Смятам, че подреждането след трети завой до голяма степен ще реши развоя на надпреварата.“

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

(В материала има продуктово позициониране)

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще използва ли Форд легендата Mustang в Световния рали шампионат?

Ще използва ли Форд легендата Mustang в Световния рали шампионат?

  • 1 ное 2026 | 12:07
  • 598
  • 0
Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

  • 1 ное 2026 | 10:56
  • 1764
  • 0
Марк Маркес: Направих перфектно състезание

Марк Маркес: Направих перфектно състезание

  • 1 ное 2026 | 10:42
  • 542
  • 0
Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

  • 1 ное 2026 | 10:34
  • 442
  • 0
Алекс Маркес: Доволен съм от третото място, това беше максимумът днес

Алекс Маркес: Доволен съм от третото място, това беше максимумът днес

  • 1 ное 2026 | 10:27
  • 436
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 143068
  • 1092
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 912
  • 4
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 7296
  • 1
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 08:26
  • 12540
  • 11
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 7584
  • 11
Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

  • 1 ное 2026 | 09:43
  • 5650
  • 4