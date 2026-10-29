Карлос Сайнц срещу Себастиен Льоб в испанско рали

Този уикенд две от най-големите звезди в историята на Световния рали шампионат Себастиен Льоб и Карлос Сайнц отново ще се състезават един срещу друг, но по отсечките на рали “Астурия” за исторически автомобили, което е и бенефис на Сайнц.

Матадора ще стартира с Форд Puma Rally1 в асфалтовото рали, а Льоб ще кара своето Пежо 306 Maxi Kitcar, като на дясната седалка до Карлос ще е титулярният му навигатор от времето му в WRC Луис Моя. А Льоб ще се състезава с Изабел Галмиш, с която спечели рали “Монте Карло” през 2022 година и записа своята победа №80 в WRC.

Carlos Sainz y Luis Moya sumando kilómetros con el Ford Puma Rally1 😮‍💨 #WRC #Rally #CarlosSainz #FordPuma https://t.co/0sSP2co7Pd — Formuleros (@formuleros_py) October 28, 2026

Изненада! Льоб може да стартира в рали “Монте Карло”

В списъка със заявки има още интересни имена: Франсоа Делкур (Пежо 306 Maxi Kitcar), Симон Жан-Жозеф (Субару Impreza) и Густаво Трелес (Subaru Impreza) - все пилоти, постигнали сериозни успехи в WRC и Европейския рали шампионат, в случая на Жан-Жозеф.

Общо 67 екипажа са подали заявки за участи, като автомобилите се делят най-общо в 4 групи: след 2001 година, до 2000 година, до 1992 година и преди 1981 година.

A Grande Dupla Carlos Sainz / Luis Moya já rola o Ford Puma Rally1 no Rally de Asturias Histórico 2026. Ó tempo volta para trás ❤️ https://t.co/HDCpkUWfdh — Doidos por Rally (@DoidosPorRally) October 28, 2026

В Испания анализаторите вече обясниха, че който и от двете големи звезди да загуби битката в предстоящото този уикенд рали, ще може да вземе аванс в рали “Дакар” през януари, без значение дали то ще се проведе в Саудитска Арабия или в Африка.

POV: te adelanta Sébastien Loeb 👀😂 #RallyDeAsturiasHistorico https://t.co/xp1Oi5Jysd — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2026

Доминация по норвежки: 49 спечелени отсечки от 51 възможни!

Снимка: Профил на Asier Gallo Rally Foto в x.com

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