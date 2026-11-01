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Левски с надъхващо видео преди сблъсъка с Ягелония

  • 1 ное 2026 | 12:35
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Левски надъха своите привърженици с емоционално видео преди предстоящия сблъсък с полския Ягелония Бялисток. „Сините“ публикуваха клип, изпълнен с кадри от паметни европейски вечери, горещата подкрепа от трибуните и щастливите мигове на футболистите след важни моменти на терена.

Основното послание е насочено към силата на левскарската публика и атмосферата, която тя може да създаде в големите мачове. Видеото припомня емоцията от европейските битки и показва връзката между отбора и неговите привърженици.

В края акцентът пада върху предстоящия двубой с Ягелония, който ще се играе на 5 ноември 2026 година на Националния стадион „Васил Левски“. С публикацията си столичани отправят призив към феновете да напълнят трибуните и да превърнат поредната европейска вечер в незабравим спомен. Подкрепата от трибуните ще бъде един от най-важните фактори за „сините“ в битката с полския съперник.

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