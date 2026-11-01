Левски обяви програмата си до мача с Ягелония

Левски публикува програмата за подготовката на представителния си отбор до 5 ноември, когато "сините" ще приемат полския Ягелония в среща от четвъртия кръг на Лига Европа. Шампионите на България ще проведат няколко занимания на стадион "Георги Аспарухов", като част от тренировките ще бъдат достъпни за привърженици и представители на медиите.
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Ето какво написаха в официалния сайт:
"Програмата на представителния отбор на "Левски" до 5 ноември, четвъртък, е следната:
1 ноември, неделя:
12:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите
2 ноември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
3 ноември, вторник:
11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - закрита за привърженици и представители на медиите
4 ноември, сряда:
11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за представителите на медиите в първите 15 минути
5 ноември, четвъртък:
19:45 часа - "Левски" - "Ягелония" - UEFA Europa League, 4-ти кръг - Национален стадион "Васил Левски"