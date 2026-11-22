Симов: Тази точка ще ни даде увереност

Наставникът на Ботев (Враца) – Тодор Симов поздрави футболистите си след равенството у дома с ЦСКА 1948.

„След негативните резултати в последните мачове тази точка ще ни даде увереност. Можеше да спечелим, но можеше и да загубим. Изиграхме трудни мачове от психологическа гледна точка. След гола реагирахме добре. Видях момчетата по-уверени. Може би имаше възможности, в които да поведем в резултата. През второто полувреме неумишлено се върнахме по-назад. Само мога да поздравя момчетата. Хубавото е, че футболистите от резервната скамейка допринасят с нещо. Разчитаме на статичните положения“.

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